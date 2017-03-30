Конгресс расширит расследование о вмешательстве Кремля в американские выборы

Сенатский комитет по делам разведки Конгресса намерен расширить расследование влияния Кремля в президентские выборы в США. Об этом заявили главы комитета сенатор-республиканец Ричард Берр и сенатор-демократ Марк Уорнер, передает "Радио Свобода".

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В распоряжение специальной группы экспертов комитета уже поступило из американских спецслужб несколько тысяч документов. По словам Ричарда Берра, они работают с "беспрецедентным объемом документации". "Мы намерены докопаться до истины", - заверил сенатор Ричард Берр. Первые публичные слушания комитета запланированы на четверг.

Сейчас комитет планирует заслушать 20 человек, в их числе зятя и советника Дональда Трампа, встречавшегося с российскими представителями во время и после предвыборной кампании, Джареда Кушнера. Этот список может быть расширен.

Ранее в Белом доме признали, что Кушнер вместе бывшим советником Трампа по национальной безопасности Майклом Флинном встречались с российским послом в США Сергеем Кисляком. Встреча состоялась в нью-йоркской башне Trump Tower в декабре прошлого года, еще до официального вступления Кушнера в должность. Как известно, для Майкла Флинна беседы с российским послом обернулись громким скандалом, в результате Флинн подал в отставку.

Подобное расследование, начатое комитетом Палаты представителей по разведке, затормозилось после того, как демократы обвинили главу комитета республиканца Девина Нуньеса в близости к Белому дому и неспособности беспристрастно руководить расследованием.