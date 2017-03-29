Туск: Европа уже скучает по Британии

Глава Европейского Совета Дональд Туск сказал, что нет нужды притворяться, что сегодняшний день является счастливым, поскольку большинство европейцев и половина британцев не хотели Brexit, передает ZN.ua со ссылкой на AP.

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Однако Туск отметил, что позитивной стороной выхода Британии стало то, что члены Евросоюза стали более решительными и едиными, чем раньше.

Туск добавил, что Европа "уже скучает за Британией. Главным приоритетом Евросоюза сейчас станет минимизация последствий для граждан, бизнеса и государств Евросоюза.

Как сообщал УНИАН, сегодня постоянный представитель Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Тим Барроу передал Туску письмо об официальном начале процедуры выхода Британии из состава Европейского Союза согласно статьи 50 Договора о ЕС.