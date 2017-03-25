В результате авиаудара по тюрьме в Сирии погибли 16 человек

Не менее 16 человек погибли в ночь на субботу в сирийской провинции Идлиб после авиаудара, нанесенного неустановленными самолетами по местной тюрьме, сообщает Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на базирующийся в Великобритании Центр по наблюдению за соблюдением прав человека в Сирии.

Читайте такжеРоссия и Китай снова внесли в ООН резолюцию по химоружию в Сирии

Правозащитники утверждают, что в результате бомбежки был поврежден один из корпусов тюрьмы. При этом, по их данным, не все жертвы погибли непосредственно при авиаударе.

Правозащитники считают, что некоторые погибшие были застрелены при попытке выбраться из горящего здания. Среди этих людей было как минимум два надзирателя.

Российская авиация активно действует в регионе. Однако правозащитники не торопятся с выводами о том, чьи именно самолеты нанесли авиаудар.

Как сообщал УНИАН, ранее в результате авианалета на мечеть, расположенную в поселении к западу от Алеппо, по меньшей мере 42 человека погибли и еще несколько десятков получили ранения. Большинство убитых были гражданскими лицами. Территорию, которая подверглась бомбардировке, контролируют сирийские повстанцы. Чьи именно военно-воздушные силы нанесли удар, до сих пор неизвестно. В этом регионе осуществляют боевые вылеты сирийские и российские истребители.