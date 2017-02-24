Эрдоган намерен инициировать референдум о возобновлении смертной казни

Публичный референдум пройдет 16 апреля, как сообщает Turkish Minute.

"Требование восстановить смертную казнь будет представлено к рассмотрению парламента. Я хочу, чтобы парламент одобрил ее, и я получил бы возможность ее утвердить. Но есть проблема, она требует конституционной поправки. Если будет необходимо, мы можем провести новый референдум по этому вопросу", – заявил Эрдоган.

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В прошлом году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже заявлял, что парламент Турции должен обсудить возобновление смертной казни, несмотря на позицию ЕС и Совета Европы.

Такие призывы президента Турции прозвучали после того, как 15 июля 2016-го года в стране произошла попытка государственного переворота.