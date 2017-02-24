Эрдоган намерен инициировать референдум о возобновлении смертной казни
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может провести новый референдум по вопросу возобновления смертной казни.
Публичный референдум пройдет 16 апреля, как сообщает Turkish Minute.
"Требование восстановить смертную казнь будет представлено к рассмотрению парламента. Я хочу, чтобы парламент одобрил ее, и я получил бы возможность ее утвердить. Но есть проблема, она требует конституционной поправки. Если будет необходимо, мы можем провести новый референдум по этому вопросу", – заявил Эрдоган.
Читайте такжеКонституционная реформа в Турции: парламент одобрил расширение полномочий президента
В прошлом году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже заявлял, что парламент Турции должен обсудить возобновление смертной казни, несмотря на позицию ЕС и Совета Европы.
Такие призывы президента Турции прозвучали после того, как 15 июля 2016-го года в стране произошла попытка государственного переворота.