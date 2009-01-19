Россия вводит санкции за поставки оружия Грузии

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил правительству применять санкции к странам, поставляющим оружие Грузии, а также ограничить с ними военно-техническое сотрудничество.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом говорится в указе Президента РФ «О мерах по запрещению поставок Грузии продукции военного и двойного назначения».

В частности, правительству РФ поручено в случае выявления фактов поставок Грузии иностранными государствами и (или) иностранными организациями и гражданами, а также лицами без гражданства, постоянно проживающими на территориях иностранных государств, продукции военного назначения незамедлительно представлять предложения о применении к ним специальных экономических мер.

Кроме этого, правительству РФ поручено в случае выявления фактов поставок, продажи или передачи Грузии иностранными государствами и (или) иностранными организациями вооружений и военной техники российской (советской) разработки или российского (советского) производства представлять предложения об ограничении или прекращении с такими государствами и (или) организациями военно-технического и военно-экономического сотрудничества.

Кроме этого, Д.МЕДВЕДЕВ запретил до 1 декабря 2011 года поставлять в Грузию российские вооружение и военную, а также продукции двойного назначения.

«Федеральным органам исполнительной власти, государственным корпорациям, унитарным предприятиям, иным юридическим лицам, образованным в соответствии с законодательством Российской Федерации, и физическим лицам в своей деятельности исходить из того, что со дня вступления в силу настоящего указа и до 1 декабря 2011 г. запрещаются поставка, продажа или передача Грузии с территории Российской Федерации или гражданами Российской Федерации продукции военного назначения, в том числе вооружений и военной техники, связанных с ними материальных средств, а также продукции двойного назначения, которая может быть использована в военных целях, независимо от места происхождения продукции военного и двойного назначения, использование для этих целей железнодорожного, водного, воздушного транспорта, проведение консультаций, оказание помощи или предоставление услуг, связанных с производством, обслуживанием или эксплуатацией вооружений и военной техники, услуг по подготовке специалистов в области военной деятельности», - говориться в указе.