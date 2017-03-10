В Германии рейтинг Меркель снова начал расти - опрос

Как отмечает Die Welt, согласно с последними данными исследований ARD-"Deutschlandtrend", сейчас рейтинг Меркель составляет 60%, что сразу на 5 процентных пунктов выше предыдущих показателей. При этом это самый высокий уровень популярности действующего канцлера Германии, начиная с сентября 2015 года, когда она начала терять поддержку среди немцев из-за своей миграционной политики.

При этом главный оппонент Меркель на предстоящих выборах – лидер СДПГ Мартин Шульц – напротив потерял 3 процентных пункта и сейчас имеет рейтинг 52%.

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Однако самым популярным политиком среди немцев стал соратник Меркель, министр финансов Вольфганг Шойбле, у которого 65% поддержки граждан, что на 3 процентных пункта больше предыдущих показателей.

В то же время, в рейтинге партий ХДС Меркель и СДПГ Шульца практически сравнялись. Так, у ХДС 32% поддержки граждан, что на 2 процентных пункта меньше предыдущих показателей, тогда как СДПГ напротив набрали 3 процентных пункта и сейчас имеют рейтинг 31%.

При этом рейтинги партий "Левые", "Зеленые" и "Свободные демократы" остались без изменений – 8%, 8% и 6% соответственно.

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А вот набравшие популярность на волне миграционного кризиса правые популисты "Альтернатива для Германии" теперь продолжают терять позиции – в новом рейтинге у них 11%, что на 1 процентный пункт ниже предыдущих данных.

Как сообщал УНИАН, еще в феврале 2017 года опросы в Германии показывали спад популярности действующего канцлера Ангелы Меркель, тогда как недавно вернувшийся в немецкую политику экс-глава Европарламента Мартин Шульц напротив стремительно набирал популярность.