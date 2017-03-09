Neue Zürcher Zeitung: Метаморфоза Wikileaks

Об этом пишет Мари-Астрид Лангер в статье "Метаморфоза Wikileaks", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

"Трое могут хранить тайну, только если двое из них мертвы", - сказал американский отец-основатель Бенджамин Франклин. Спустя примерно 270 лет Wikileaks получают выгоду именно от этой человеческой слабости. Австралиец Джулиан Ассанж основал WikiLeaks в 2006 году с целью достижения полной прозрачности. Он хотел предоставить информаторам платформу, на которой они могли бы публиковать секретные политические документы, не раскрывая свою личность, пояснял Ассанж. Сам он считает себя журналистом-разоблачителем. Соратники называют его одаренным компьютерным специалистом, который еще, будучи подростком, взламывал компьютерные системы университетов и правительств.

Первое землетрясение произошло в 2010 году

В первые годы Wikileaks следовали политике сообщества: любой желающий мог загружать и редактировать документы на портале, решения о том, какой материал публиковать, принимались совместно. Так описывает "первую фазу" Wikileaks профессор Гарвардского университета Джонатан Зиттрэйн. Внимание общественности привлек опубликованный в 2008 году отчет об организации массовых убийств кенийским правительством. За него Wikileaks получила награду Amnesty International. В том же году портал опубликовал внутренние документы банка "Julius Bär", которые должны были служить доказательством того, что финансовое учреждение помогало своим клиентам в отмывании денег.

В 2010 году Wikileaks впервые вызвала землетрясение. В апреле платформа опубликовала видео, "Побочное убийство" (Collateral Murder), которое показывает, как американские солдаты во время вертолетного нападения на Багдад убили восемнадцать мирных жителей. В отличие от предыдущих сообщений, Wikileaks больше не ограничивалась публикациями просочившегося материала, теперь с помощью отредактированного видео платформа составила политическое заявление. За этим последовали другие конфиденциальные документы об американской военной интервенции в Афганистане и Ираке.

Болезненным ударом для правительства в Вашингтоне стала публикация дипломатических депеш; из них общественности стало известно о том, что Швейцария в глазах американцев – это "разочаровывающая альпийская демократия". Разоблачения усложнили отношения многих стран. Wikileaks также впервые сотрудничали с различными медиа-изданиями, в том числе "Der Spiegel" и "The Guardian", чтобы оценить и опубликовать сотни тысяч украденных документов. Информатором был солдат Брэдли Мэннинг, который в 2013 году был признан виновным за разглашение государственной тайны и приговорен к 35 годам лишения свободы; тем не менее, в январе этого года президент Барак Обама помиловал его.

Методы работы с военными документами спровоцировали ссору в управлении: осенью 2010 года немецкий интернет-активист и соучредитель Даниэль Домшайт-Берг отделился от платформы и причиной своего ухода назвал стиль руководства Ассанжа.

На самом деле, Wikileaks, которая теперь, по сообщениям, располагает сотней сотрудников по всему миру, похоже, отказалась от своей первоначальной цели и больше не стремится к прозрачности. Вместо этого, Ассанж вполне открыто враждует с американским правительством. Причина в том, что после разоблачений 2010 года, две жительницы Швеции внезапно обвинили Ассанжа в изнасиловании во время деловой поездки в Стокгольме; после этого был выдан международный ордер на арест Ассанжа, который жил в Лондоне.

Основатель Wikileaks подозревает, что за этим скрывается политический заговор США и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. Поскольку он боялся, что Швеция экстрадирует его в Соединенные Штаты, в июне 2012 года он попросил политического убежища у посольства Эквадора. 45-летний мужчина живет там на нескольких квадратных метрах и сегодня. Некоторые обвинения против него теперь устарели, но прокуратура Швеции по-прежнему ведет расследование. Но Ассанж продолжает управлять Wikileaks из посольства.

Вражда с Хиллари Клинтон

В течение некоторого времени Ассанжу приписывают заметную приближенность к России, стране, которая, вероятно, никак не соответствует прежним заявлениям Wikileaks о прозрачности. По сообщениям "The New York Times", после того, как несколько американских финансовых учреждений в 2010 году прекратили выплаты платформе, российский англоязычный государственный телеканал "Russia Today" нанял его для создания двенадцати передач. С тех пор Ассанж неоднократно критиковал гегемонию Америки на российском телевидении. Судя по всему, он также предложил осведомителю Эдварду Сноудену при побеге в 2013 году искать убежища в Москве.

Во время президентской кампании в США в 2016 году Ассанж сделал серьезный выпад: в октябре платформа почти ежедневно публиковала украденные документы, которые должны были навредить Клинтон, в том числе речи, которые она произносила перед крупными банками, внутренние разговоры с Демократической партией и своим руководителем кампании. Заказчиком документов, опубликованных на Wikileaks, считается Россия, с этим согласна и американская разведка, и частные компании по IT-безопасности; но Ассанж отрицает это. Трудно определить, каким был вклад Wikileaks в поражение Клинтон; в любом случае, постепенные разоблачения привели к появлению постоянных негативных заголовков незадолго до выборов.

После недавних разоблачений, американская федеральная полиция судорожно ищет виновников утечки, сообщает "The Washington Post" – особенно сейчас, когда платформа объявила, что опубликует более подробную информацию. Для разведки такие разоблачения потенциально опасны уже сейчас. Они могут привести к тому, что Америка быстро лишится преимуществ в киберпространстве, - говорит один из сотрудников.