"Он не совершил ничего такого": прокремлевски настроенная Ле Пен не считает Путина угрозой для Европы

"Я не верю в это совершенно. Я думаю, это большой обман", - сказала она в интервью американскому телеканалу CBS, передает Русская служба ВВС.

По словам Ле Пен, большей угрозой безопасности Европы является политика "холодной войны", которая, по ее словам, "толкает Россию в руки Китаю".

Читайте такжеКандидат в президенты Франции Макрон может победить Ле Пен в первом туре выборов - опрос

Отвечая на вопрос корреспондента, считает ли она президента России Владимира Путина убийцей и угрозой для Европы и всего региона, она сказала, что "Путин не совершил ничего такого, что позволяло бы сделать подобные выводы".

Как сообщалось, европарламент лишил Ле Пен иммунитета, теперь ей грозит уголовная ответственность. Также известно, что французская полиция взяла под стражу охранника и главу предвыборного штаба кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен по делу о нецелевом использовании средств ЕС.