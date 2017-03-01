В Латвию прибыли "Черные ястребы" США (фото, видео)

Опубликовано видео с выгрузкой военной техники и солдат подразделения "Феникс" 10-й авиабригады армии США, передает Delfi.

Читайте такжеЛатвия построила на границе с Россией оградительную стену длиной 23 километра

10-я авиационная бригада 3-го авиационного батальона общей поддержки "Phoenix" является первой авиационной бригадой, которая прибыла в Европу в рамках ротации с целью продемонстрировать готовность США и НАТО поддерживать безопасность Европы. В обычное время бригада базируется в Форт Драме, штат Нью-Йорк.

Ранее власти Словении, которая является членом НАТО, предлагали направить 50 своих военных в Латвию в рамках усиления Альянсом своего присутствия в странах Балтии.