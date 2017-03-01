В Латвию прибыли "Черные ястребы" США (фото, видео)
12:43, 01 марта 2017Мир
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Утром в среду, 1 марта, в ходе операции Atlantic Resolve в Латвию были доставлены пять американских вертолетов Blackhawk ("Черный ястреб").
Опубликовано видео с выгрузкой военной техники и солдат подразделения "Феникс" 10-й авиабригады армии США, передает Delfi.
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10-я авиационная бригада 3-го авиационного батальона общей поддержки "Phoenix" является первой авиационной бригадой, которая прибыла в Европу в рамках ротации с целью продемонстрировать готовность США и НАТО поддерживать безопасность Европы. В обычное время бригада базируется в Форт Драме, штат Нью-Йорк.
Ранее власти Словении, которая является членом НАТО, предлагали направить 50 своих военных в Латвию в рамках усиления Альянсом своего присутствия в странах Балтии.
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