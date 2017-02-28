Трамп обвинил Обаму в утечках секретной информации и протестах

19:59, 28 февраля 2017
Мир
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Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, за волной протестов против конгрессменов-республиканцев и за просочившимися в прессу секретными материалами стоит бывший лидер страны Барак Обама.

Дональд Трамп / REUTERS

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

В интервью Трампа спросили о том, что он думает по поводу протестов, с которыми столкнулись некоторые республиканцы на встречах с избирателями в муниципалитетах различных городов страны.

По словам Трампа, он уверен в том, что некоторые сторонники Обамы стоят за этими протестами, также как и за утечками материалов Белого дома в прессу.

Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News: "Я думаю, что за этим стоит президент Обама, потому что его люди точно за этим стоят".

Он не предоставил никаких свидетельств в подтверждение своих слов. Отмечается, что Барак Обама, в свою очередь, никак не прокомментировал эти заявления.

"То, что Обама стоит за этим - это политика. И это будет продолжаться", - добавил Трамп.

В интервью Трамп также некоторых других тем.

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Президент США, в частности, сообщил, что он поставил самому себе "тройку" за то, как ему удается донести свои идеи до населения, но при этом "пятерку" - за свои достижения и "пять с плюсом" - за усилия, которые он прилагает.

Ранее сообщалось, что экс-президент США Барак Обама поддержал граждан страны, которые организовали протестные акции из-за указа действующего американского президента Дональда Трампа об изменении миграционной политики. 

Стоит отметить, что после запрета Трампом въезда отдельным категориям мигрантов, на улицах США не утихают протесты.

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Теги: #Трамп#США#Обама#протесты