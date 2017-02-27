США снова призвали правительство РФ привлечь к ответственности виновных в убийстве Немцова

Об этом говорится в заявлении исполняющего обязанности пресс-секретаря Государственного департамента США Марка Тонера.

«27 февраля 2015 года был убит российский оппозиционный лидер Борис Немцов недалеко от Кремля. Сегодня посол Соединенных Штатов Джон Теффт посетил Большой Москворецкий мост, чтобы почтить память Немцова», – говорится в заявлении.

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«Хотя Немцова уже нет, его дух живет в россиянах младшего и старшего поколения, которые стремятся построить более демократическое и процветающее общество. Мы снова призываем российское правительство предпринять шаги, чтобы те, кто ответственен за убийство Немцова, были привлечены к ответственности», – отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, Немцова застрелили на Большом Москворецьком мосту в центре Москвы поздно вечером 27 февраля 2015 года. В оппозиционера попали четыре пули, он скончался на месте.

После смерти политика стало известно, что он работал над докладом о том, что на востоке Украины на стороне террористов воюют российские войска.