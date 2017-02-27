Россия отправила к берегам Сирии фрегат из оккупированного Крыма - Reuters

Там он присоединится к ВМС, развернутым вблизи побережья Сирии, передает Reuters со ссылкой на российский источник.

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Источник не предоставил более подробной информации, однако он якобы был очевидцем того, как корабль покинул причал в Севастополе.

Фрегат "Адмирал Григорович" находился в Средиземном море в ноябре 2016-го года в составе военно-морской оперативной группы РФ. Там он наносил удары крылатыми ракетами по якобы позициям ИГИЛ.

Ранее британские вооруженные силы сопровождали российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" во время перехода вблизи Великобритании, где он шел из Сирии.