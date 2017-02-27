В КНДР казнили пятерых высокопоставленных силовиков, расстреляв их из зенитных установок - Сеул

По информации разведки Южной Кореи, о которой стало известно в понедельник, 27 февраля, северокорейские чиновники были расстреляны из зенитных установок после того, как их обвинили в даче якобы ложных отчетов лидеру КНДР Ким Чен Ыну, который был этим очень "разгневанный".

Об этом сообщает DW.

О факте казни пятерых чиновников служба разведки Южной Кореи проинформировала депутатов страны, сообщает агентство Associated Press. Впрочем, что это были за отчеты, которые так разозлили Ким Чен Ына, не сообщается. Также в разведке не раскрыли своего источника этой информации.

Читайте такжеВ правительстве США считают, что к убийству брата Ким Чен Ына причастны агенты из Северной Кореи

По данным разведки, освобождение в январе 2017 года министра госбезопасности КНДР Ким Вон Хонга, обвиняемого в коррупции, имеет непосредственное отношение к ложных отчетов, за которые были казнены сотрудники ведомства.

С момента прихода к власти в 2011 году Ким Чен Ына в стране регулярно происходят казни высокопоставленных чиновников, за что нынешний режим Пхеньяна в Южной Корее называют "правлением террора".