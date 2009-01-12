Times: Путин наказывает Ющенко за планы вступления в НАТО

Цель России – наказать власти Украины за стремление вступить в НАТО и напомнить странам на восточной границе Европы о преимуществах сохранения близости с Россией и об опасности разворота в направлении Запада, если вдруг они забыли «мессидж», переданный им с помощью вторжения РФ в Грузию.

Об этом пишет „Times” (Великобритания) в статье „Оружие Владимира ПУТИНА может легко ударить по нему самому”.

“Предлагая Украине чрезвычайно дорогое соглашение по покупке российского газа, ПУТИН таким образом наказывает правительство Президента ЮЩЕНКО за амбициозные планы относительно вступления в НАТО и ЕС”, – пишет издание.

Газета также пишет, что вызов ПУТИНА может внести ясность в политику других стран и сильнее настроить их против него.

“Реальной ценой, которую должна будет заплатить Россия, станет утрата поддержки внутри ЕС. ПУТИН мог убедить кое-кого на восточной границе Европы в том, что с ним лучше не ссориться. Но более вероятным результатом станет то, что он объединит в ЕС тех, кого когда-то разъединил, и убедит их в необходимости немедленно избавиться от зависимости от российского газа”, - пишет издание.