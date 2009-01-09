Израиль будет действовать в Газе, не оглядываясь на ООН

Глава израильского МИД Ципи Ливни дала в пятницу понять, что Израиль не считает себя связанным резолюцией Совета Безопасности ООН с требованием о прекращении огня в секторе Газа и будет руководствоваться в первую очередь собственными интересами.

"Израиль действовал и продолжит действовать, только исходя из собственных расчетов, в интересах безопасности своих граждан и руководствуясь правом на самооборону", - приводит слова Ливни новостной интернет-ресурс "Уай-нет".

Резолюция СБ ООН, принятая 14 голосами за при воздержавшихся США, в главном своем пункте "подчеркивает неотложный характер и требует немедленного, устойчивого и соблюдаемого всеми сторонами прекращения огня, ведущего к полному выводу израильских сил из Газы".

РИА “Новости”