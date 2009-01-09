США и Грузия подписали хартию о стратегическом партнерстве
22:44, 09 января 2009Мир
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Церемония прошла в Вашингтоне
США и Грузия подписали хартию о стратегическом партнерстве. Документ подписан в пятницу на церемонии в госдепартаменте госсекретарем США Кондолизой Райс и министром иностранных дел Грузии Григолом Вашадзе.
"США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии и всегда будут их поддерживать", - заявила Райс. По ее словам, в хартии сформулированы принципы партнерства США и Грузии в сфере обороны, торговли, энергетической безопасности, укрепления институтов демократии и культурных обменов.
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