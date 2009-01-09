В Украину прибыли представители европейских газовых компаний

В Украину прибыла организационная группа для выработки регламента работы наблюдателей Европейской комиссии, которые будут выяснять ситуацию с поставками газа в Европу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам пресс-секретарь ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» Инна КОВАЛЬ.

По ее словам, в данное время организационная группа проводит встречу с руководством НАК «Нафтогаз Украины» и ДК «Укртрансгаз».

В состав организационной группы вошли 10 человек, которые представляют как органы власти, так и коммерческие компании, таких как E.ON Ruhrgas (Германия), GDF Suez (Франция), GRT Gas (Франция) и др.

После встречи запланирована совместная пресс-конференция представителей организационной группы и руководства НАК «Нафтогаз».

Как сообщал УНИАН, 8 января Европейский Союз принял предложение премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО о направлении в Украину экспертов, которые должны изучить причины срыва поставок российского природного газа в страны ЕС, и установить, кто несет за это ответственность.

Сегодня в Украину приехали первые эксперты ЕС, которые должны установить непричастность Украины к остановке поставок природного газа в страны ЕС.

Экспертную группу возглавил представитель Генерального директората Еврокомиссии по энергетике и транспорту Филипп КОРНЕЛИС.