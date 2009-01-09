У России больше нет оснований задерживать газ

Группа европейских экспертов по мониторингу транзита российского газа начала свою работу в Украине.

Как сообщили УНИАН в Представительстве Европейской Комиссии в Украине, в частности, группа уже работает на центральном диспетчерском управлении “Укртрансгаза” в Киеве.

Как отметили в Представительстве Еврокомиссии, “это означает, что все условия, согласованные лидерами ЕС, России и Украины для немедленного возобновления поставок газа из России европейским потребителями, соблюдены”.

Миссия европейских экспертов сможет в независимом режиме выявить и сравнить данные газовых поступлений в Украину с данными объемов газа, который поступит европейским потребителям, добавили в Представительстве.

В состав группы входят 20 экспертов основных газовых компаний и высокопоставленные лица Европейского Союза. Возглавляет группу помощник Генерального директора Директората Европейской Комиссии по вопросам транспорта и энергетики Филипп КОРНЕЛИС, отметили в Представительстве ЕК.

Как сообщал УНИАН, 7 января премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обратилась к Президенту Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ и Канцлеру Германии Ангеле МЕРКЕЛЬ с просьбой поддержать ее инициативу о направлении в Украину технических экспертов ЕС, которые изучат причины срыва поставок российского природного газа в страны Евросоюза и установят, кто несет за это ответственность. Европейский Союз принял это предложение.