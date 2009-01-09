Газпром увеличил транзит газа через Беларусь

ОАО «Газпром» увеличил транзит природного газа через территорию Беларуси с начала 2009 года более чем на 35 млн. куб. м в сутки, по состоянию на 9 января транзитный объем составляет 117 млн. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации российского ОАО «Газпром».

«Транспортировка газа через Беларусь увеличена на 35,1 млн. куб. м в сутки, в том числе по газопроводу «Ямал-Европа» - на 25,5 млн. куб. м, по газотранспортной системе «Белтрансгаза» - на 9,6 млн. куб. м в сутки. Мощности трубопроводов загружены по полной», - отметили в управлении информации российского концерна.

В управлении информации уточнили, что повышенный объем транзита через Беларусь сохранится до тех пор, пока не будет урегулирована ситуация по возобновлению экспорта российского газа через Украину и выходу на обычный режим транспортировки.