Израиль отверг резолюцию ООН о прекращении огня

Узкий кабинет министров Израиля по вопросам безопасности отверг резолюцию Совета Безопасности ООН, предусматривающую полное прекращение огня ЦАХАЛом.

Как сообщает израильский сайт “Zman.com”, в опубликованном канцелярией главы правительства сообщении резолюция названа "невыполнимой". Как отмечает кабинет, правительство Израиля никогда не откажется от права на защиту своих граждан и не потерпит иностранного диктата в этом вопросе: "Массированный обстрел юга вновь подтверждает, что палестинские убийцы не собираются следовать условиям резолюции", - говорится в документе.

В сообщении также говорится, что ЦАХАЛ продолжит действовать с тем, чтобы обезопасить жителей страны, и выполнит поставленные перед ним задачи. Таким образом, следует ожидать, что в ближайшее время будет начат третий этап операции "Литой свинец".

Ранее резолюция была отвергнута и палестинским движением ХАМАС. Боевики сочли, что документ не отражает в полной мере интересов палестинского народа.

Как сообщал УНИАН, Совет безопасности ООН принял резолюцию по немедленному прекращению огня в Секторе Газа. Из 15 стран-членов только США воздержались от голосования. В принятой резолюции содержится призыв к немедленному перемирию между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, выводу израильских войск из Газы и прекращению обстрелов Израиля боевиками.