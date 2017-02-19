Китай заблокировал импорт угля из Северной Кореи

Власти Китая приняли решение приостановить импорт угля из Северной Кореи до конца 2017 года, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление в официальном Пекине.

К такому решению китайскую власть подтолкнули очередные ракетные испытания в КНДР.

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"Китай временно приостанавливает импорт угля из Северной Кореи до конца года, в том числе угля, которое начало, но не завершило прохождение таможни", - говорится в заявлении министерства торговли КНР.

Также отмечается, что решение связано с выполнением санкций против КНДР.

Как отмечает издание, уголь является одним из главных источников валютного дохода для Северной Кореи.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2016 года США и Китай согласовали новые санкции против Северной Кореи за проведение ядерных испытаний.

Также сообщалось, что 12 февраля 2017 года Северная Корея испытала баллистическую ракету.