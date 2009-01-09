Обама объявил об изменении курса в экономике США

Избранный Президент США Барак ОБАМА в своей речи в четверг объявил о новом курсе в экономике страны, который поможет преодолеть кризис.

Как передает корреспондент УНИАН, речь Б.ОБАМЫ была провозглашена в университете Джорджа Мейсона в штате Вирджиния (за день до этого стало известно, что дефицит федерального бюджета в 2009 году достигнет 1,2 трлн. дол.).

Б.ОБАМА призвал Конгресс США не задерживать принятия пакета стимулирующих мер в экономике, который включает уменьшение налогов и вливание в американскую экономику 800 млрд. дол. бюджетных средств. Б.ОБАМА обещает создать 3 миллиона новых рабочих мест, большей частью за счет публичных работ, таких как строительство дорог, мостов, школ.

Среди мероприятий, которые будут включены в экономический курс Б.ОБАМЫ, он назвал уменьшение налогов для среднего класса, 95% семей получат сокращение налога в размере 1 тыс. долл.

Также Б.ОБАМА планирует на протяжении последующих трех лет удвоить производство альтернативной энергии.

Реформа медицины будет заключаться в компьютеризации всех медицинских записей на протяжении следующих пяти лет, что сделает ее более дешевой и более эффективной. Планируется модернизация федеральных зданий и жилья и увеличение его энергоэффективности.

Б.ОБАМА пообещал, что его команда завершит работу над экономическим планом в следующие несколько недель. Он надеется, что план будет утвержден Конгрессом США к середине февраля.

«Я не верю, что уже поздно изменить курс в экономике, но без быстрых мер может быть поздно, - сказал Б.ОБАМА. - Если ничего не будет сделано, эта рецессия может длиться годами, процент безработицы может достичь двузначных чисел».

Б.ОБАМА отметил, что весь мир, зависящий от американской экономики, наблюдает, как США выйдут из кризиса. Это, по словам новоизбранного Президента США, не будет легко и займет много времени.

Как известно, инаугурация Б.ОБАМЫ состоится 20 января.