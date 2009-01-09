Обама объявит о новых назначениях на ключевые силовые посты

Избранный президент США Барак Обама проведет в пятницу в Вашингтоне пресс-конференцию, сообщил штаб переходной администрации Обамы.

Официально тема пресс-конференции не объявлена, но со ссылкой на свои источники сразу несколько американских СМИ сообщили, что Обама объявит о дальнейших назначениях на ключевые "силовые" посты в своей будущей администрации.

Обама, как ожидается, на пост директора ЦРУ официально выдвинет кандидатуру 70-летнего Леона Панетты - бывшего главы аппарата сотрудников Белого дома в администрации президента США Билла Клинтона.

Избранный президент США объявит также о своем решении выдвинуть на пост директора национальной разведки США, возглавляющего все 16 американских спецслужб, бывшего главу Тихоокеанского командования ВМС США адмирала в отставке Денниса Блэра, которому 61 год.

Обама также объявит о назначении Джона Бреннана помощником президента США по внутренней безопасности и заместителем советника президента США по национальной безопасности в вопросах борьбы с терроризмом.

РИА Новости