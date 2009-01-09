Совбез ООН принял резолюцию по Газе: США воздержались
Вашингтон полностью поддерживает, но...
Совет безопасности ООН принял резолюцию по немедленному прекращению огня в секторе Газа.
Как сообщает радио «Свобода»,из 15 стран-членов только США воздержались от голосования.
Госсекретарь США Кондолиза РАЙС заявила, что Вашингтон полностью поддерживает резолюцию, но хочет подождать завершения усилий Египта, который выдвигает план по урегулированию конфликта в Газе.
В принятой резолюции содержится призыв к немедленному перемирию между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, выводу израильских войск из Газы и прекращению обстрелов Израиля боевиками.
В ходе военных действий погибли более 750 палестинцев и по меньшей мере 13 израильтян.
Как сообщал УНИАН, 8 января в секторе Газа во время обстрела погибла 36-летняя гражданка Украины и ее двухлетний ребенок. Кроме того, в реанимационное отделение госпитализирована 12-летняя дочь погибшей.