Аятолла Хаменеи запретил иранцам воевать с Израилем в секторе Газа

Духовный лидер и руководитель Исламской Республики аятолла Сайед Али Хаменеи запретил иранским добровольцам, желающим присоединиться к палестинскому движению сопротивления в секторе Газа, покидать страну для борьбы с Израилем.

"Я благодарю нашу праведную и деятельную молодежь, которая стремилась попасть в сектор Газа (для войны с Израилем), однако нужно иметь в виду, что наши руки в этом плане связаны", - заявил аятолла, выступая в четверг перед жителями Кума, религиозного центра шиитского Ирана.

"В любом случае Иран, который никогда не отказывал в предоставлении любой помощи угнетенному народу Палестины, и впредь будет делать для него все, что потребуется", - добавил духовный лидер, выступление которого транслировалось в эфире иранского ТВ.

По мнению Хаменеи, исламские страны делают недостаточно, чтобы остановить "агрессию Израиля против сектора Газа”.

"Необходимо продолжать политическое и народное давление, чтобы заставить врага отступить", - отметил он.

По его мнению, военная операция израильских военных против боевиков палестинского движения ХАМАС в Газе нацелена на то, чтобы "полностью уничтожить основу сопротивления и установить господство США и Израиля над очень важным регионом Ближнего Востока".

РИА “Новости”