Катастрофа MH17 над Донбассом: в Нидерландах объяснили, почему не могут проверить российские снимки с радаров

В прокуратуре Нидерландов отмечают, что просили РФ предоставить снимки в формате ASTERIX, который широко используется во всем мире и позволяет провести анализ данных на предмет ошибок, передает 112 Украина.

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Материалы, отправленные Россией, пытались адаптировать. РФ также передала уникальное программное обеспечение, однако интерфейс был на русском языке. Следствие привлекло специалистов для перевода, что заняло длительный срок.

В то же время прокуратура Нидерландов заказала внешнюю экспертизу. Следователи намерены направить дополнительный запрос в РФ.

Россия передала посольству Нидерландов в Москве данные, относящиеся к катастрофе рейса MH17, 27 октября 2016 года.