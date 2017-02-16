Дом в России, фото с Пореченковым и Охлобыстиным: кто такой "Хмурый" (полный текст доклада Bellingcat)

Полный текст доклада, представленный ТСН, согласно которому, 1 апреля 2015 голландские СМИ NRC, NOS и De Telegraaf написали о "Хмуром" после того, как Международная следственная группа (МСГ) опубликовала видео, в котором был перехват телефонных переговоров, однако идентификация личностей участников переговоров была вырезана.

Однако 18 сентября 2014 года русскоязычное интернет-СМИ PolitRussia опубликовало статью с фотографией и видео о офицера "ДНР" Сергей Петровский с позывным "Хмурый". Эта публикация основана на видео от 27 июня 2014 года, на котором представлено интервью с бойцом так называемого "Народного ополчения Донбасса" с позывным "Хмурый". Однако имени "Хмурого" на этом видео нет.

Далее в нашей статье мы покажем, что человек, который приехал в Славянск из Москвы и дал видеоинтервью, очевидно, не тот "Хмурый", который присутствует во время перехваченного телефонного звонка. На еще одном видео под названием "Сергей Николаевич Петровский (позывной Хмурый, Плохой солдат)", загруженном 2 октября 2014 года, представлено обращение человека в маске - в соответствии с названием видео, Сергея Петровского. Это видео было загружено еще раньше, 12 июня 2014 года, под названием "Спецназ Стрелкова". На нем, судя по всему, не тот человек, который дает интервью на видео от 27 июня, ведь их голоса существенно отличаются.

30 ноября 2014 года на российском новостном сайте Politikus было опубликовано интервью с генералом Сергеем Николаевичем Петровским. В интервью указано, что на тот момент он возглавлял Главное разведывательное управление (ГРУ) "Донецкой народной республики", и что его военная карьера началась в Советской армии в 1984 году, когда он поехал воевать в Афганистан.

В 90-х он принимал участие в войнах в Южной Осетии и Чечне, где познакомился с Игорем "Стрелковым" Гиркиным, который в 2014 году был "министром обороны ДНР". В другом интервью, опубликованном 25 декабря 2014 года на российском ультранационал-патриотическом новостном сайте "Завтра", он называет себя "генерал-майор Сергей Петровский" и вспоминает, что родился в 1962 году в Донецкой области. Не понятно, получил он звание генерал-майора в Российской Федерации, или в самопровозглашенной "ДНР" или и там, и там. Также упоминается, что он более 30 лет служил в советской и российской армиях.

Ранее интервью с "Хмурым", тогда еще полковником, публиковалось в 2003 году на российском новостном ресурсе "Известия". Это интервью упомянуто в публикации в блоге Globalized от 2016 года. В этом же посте, а также в другом посте (от 28 ноября 2014 года) указано, что пользователь, который называл себя "Плохой Солдат", с аватаркой с надписью "Хмурый", часто постился на форуме сайта Antikvariat, посвященного истории, военным реликвиям и другим темам. На этом форуме также часто публиковал сводки о войне в Украине Игорь "Стрелков" Гиркин. На этом форуме "Хмурый" написал 19 июля 2014 года, что он - полковник Сергей Николаевич Петровский, заместитель министра обороны "Донецкой народной республики" по разведке гвардии.

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Настоящая личность "Сергея Петровского" (это имя оказалось псевдонимом) стала известна благодаря взлому электронной почты Игоря Гиркина в мае 2014 года. Было опубликовано несколько писем с почты Гиркина, в том числе отправленное 28 апреля 2014 года Сергеем Дубинским с адреса karahan1962@mail.ru. В письме было написано: "Привет, Игорь, еще не забыл Зубра?". Это имя и адрес электронной почты указывают на страницу в социальной сети, из которой видно, что Дубинский родился 9 августа 1962 года и жил в Донецке (Украина). Стоит отметить, что дата рождения (1962 год) отличается от заявленной СБУ (1964 год).

По электронной почте можно найти форум сайта 181-го мотострелкового полка 108-й мотострелковой дивизии, которая принимала участие в войне в Афганистане с 1979 по 1989 гг. На форуме после списка солдат и лет службы 18 июля 2010 гость представляется как "Карахан" и Сергей Дубинский, который служил с 1985 по 1987 гг и проживает в Донецке. В 2011 году он зарегистрировался под ником "Карахан", указав, что его зовут Сергей Дубинский и что он родился 9 августа 1962 года, и приложил свою фотографию в военной форме полковника.

Вскоре после этого, другой его однополчанин также выложил несколько его фотографий, а в 2016 году еще один бывший однополчанин опубликовал большую фотографию Сергея Дубинского в форме, подписав ее "Петровский, Дворковский, Хмурый, Зубр, Бизон и наш Карахан", а также ""Хмурый "в ДНР". Сейчас эти посты удалены. На видео на форуме и на YouTube присутствует одна и та же фотография Сергея Дубинского в военной форме.

Фотография Сергея Дубинского в форме, видимо, редактировалась (например, не хватает фрагмента ордена "За заслуги перед отечеством"). При этом количество медалей вполне характерно для полковника, который вел военную карьеру с 1984 года. Однако большая часть медалей на его форме относятся к советской эпохе, например "Орден красной звезды", "За Службу Родине в Вооруженных Силах СССР", медаль "Ветеран Вооруженных сил СССР", три медали "За безупречную службу", а также юбилейная медаль " 70 лет Вооруженным Силам СССР ". Медаль "Ветеран Вооруженных Сил СССР" давалась только людям, которые прослужили в Вооруженных Силах СССР не менее 25 лет, а медали "За безупречную службу" давались людям, которые прослужили в ВС СССР 10, 15 и 20 лет.

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Таким образом, человек, который служил с 1984 года, не мог получить эти медали, поскольку СССР прекратил существование в 1991 году. Две медали справа внизу выдавались ветеранам Афганской войны: значок "Бойцам-интернационалистам" и медаль "От благодарного афганского народа". Только два "Ордена Мужества" слева вверху, видимо, были получены в ходе службы в российской армии.

Медаль справа вверху - это, видимо, юбилейная медаль "50 лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг", которой в 1993 году награждались, согласно другому источнику, только ветераны 2-й Мировой войны, а также бывшие малолетние узники концлагерей. Поскольку Дубинский родился в 1962 году, он не мог относиться к этим категориям.

Его фотография появлялась в статьях о "ДНР" 10 августа 2015 года, 14 сентября 2015 года и 12 ноября 2015 года, но только 19 ноября 2016 года на сайте, посвященном Донецку, была указана связь с MH17. Данные фотографии Сергея Дубинского публиковались на скандальном сайте "Миротворец", который собирает личные данные (в основном из открытых источников) русских, сепаратистов и якобы коллаборантов, имеющих отношение к войне на Донбассе. 7 февраля 2017 года команда исследователей открытых источников InformNapalm опубликовала дополнительную информацию о Сергее Дубинский, указав его нынешнее место проживания: Россия, Ростовская область, Большой Лог, улица Молодежная 4Б.

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Bellingcat удалось обнаружить еще одну страницу Сергея Николаевича Дубинского. Там указано, что пользователь родился 9 августа 1962 года, и жил в Донецке (Украина), а также в Ростове-на-Дону. Судя по фотографиям на странице, летом 2010 года Дубинский с семьей жили в России или по крайней мере посещали Россию, но летом 2011 года жили в Украине.

Согласно открытой базе данных автоинспекции Ростова-на-Дону, Сергей Николаевич Дубинский, который родился 9 августа 1962 года, проживал в Степном на неизвестной улице в доме под номером 1, кв. 117. На его имя с 1998 по 2004 года было зарегистрировано 3 автомобиля. Степное - это военный городок в Ростовской области, где базируется 22-я отдельная бригада специального назначения, в / ч 11659. Эта бригада относится к Главному Разведывательному Управлению - "ГРУ".

Фотографии в альбоме Дубинского доказывают, что осенью и в декабре 2014 года он находился в Донецке (Украина). На фотографии, снятой осенью 2014 года, Дубинский изображен с российским актером Михаилом Пореченковым, который посетил Донецк 30 октября 2014 года.

На фотографии, снятой в декабре 2014 года, с Дубинским на фото российский актер Иван Охлобыстин, которому запрещен въезд в Украину за поддержку пророссийских сепаратистов, а также жена Охлобыстина Оксана Арбузова. Охлобыстин посетил Донбасс в конце ноября 2014 года, а Донецк - 30 ноября 2014 года. Охлобыстин встречался с Игорем "Стрелковым" Гиркиным и утверждал, что получил на Рождество часы от "Хмурого" - генерал-майора Сергея Николаевича Петровского.

На фотографии, снятой в декабре 2014 года, Дубинский в российской форме генерал-майора. Ее можно сравнить, например, с формой спикера Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова. На Дубенском, можно предположить, нашивка "Спецназ ГРУ". При этом на нашивке четко видно эмблему Сухопутных войск России, хотя Дубинский якобы ушел в отставку в апреле 2014 года, отправившись служить в "ДНР".

Видимо, Дубинский покинул Донецк в начале 2015 года; при этом ему якобы запретили въезд в "ДНР" за вымогательство денег с бизнесменов. Согласно постановлению Аксайском районного суда Ростовской области от 17 апреля 2015 года, с Дубинского были взысканы денежные средства. Упоминается также, что он получал пенсию за службу в разных воинских частях. Первая из них - в / ч №61019. Судя по всему, эта часть довольно давно сформирована - информации в Интернете о ней нет. Вторая из упомянутых частей - уже упоминавшаяся выше в / ч №11659 - 22-я бригада спецназа, а третья - в / ч №51019 - 116-й отдельный радиоузел особого назначения, также находится в Степном.

На фотографиях, опубликованных летом 2016 года, видно новый дом Дубинского, который удалось геолокализовать по тому же адресу, что указан в статье InformNapalm: Ростовская область, Большой Лог, улица Молодежная. Не удалось подтвердить только номер дома, так как на картах Google и Yandex не указаны номера всех домов на этой улице. Однако вероятно, что номер дома - 4а, а не 4б. Задний план фотографии отвечает Google Streetview. На другой фотографии Дубинский видно и мотовездеход Can-Am Commander XT канадского производства. Новый мотовездеход этой модели стоит почти 15 000 долларов.

Bellingcat пришел к такому выводу: человек, чей телефон прослушивался Службой Безопасности Украины 17 июля 2014 (если СБУ верно определила его голос и / или знала, что прослушивают телефон принадлежащий ему и, соответственно, имел отношение к перевозке "Бука", который сбил в тот же день MH17) - это Сергей Николаевич Дубинский с позывным "Хмурый".

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Дубинский - российский ветеран боевых действий, который носил в июле 2014 года звание полковника, который воевал в Афганистане и Чечне, а впоследствии служил в 22-й бригаде Спецназа ГРУ. Это, судя по всему, не тот самий человек, что и бородатый "Хмурый" в интервью, наверняка использовав тот же позывной 2 июля 2014 года, Дубинский написал на форуме "Антиквариата", что его перепутали с другим человеком. Однако Дубинским мог быть человек в маске на видео, загруженном в октябре 2014 года под названием "Сергей Николаевич Петровский (позывной Хмурый, Плохой Солдат), ранее загруженном 12 июня 2014 года с названием "Спецназ Стрелкова". В том же посте на форуме" Антиквариат "от 2 июля 2014 года Дубинский написал, что он не появляется в СМИ, за одним исключением: он читает текст на видео от 12 июня 2014 года.

Сергей Дубинский получил звание "генерал-майора ДНР" в августе 2014 года, вскоре после сбития MH17, а впоследствии вернулся в Россию, будучи изгнанным из Донецка за финансовые преступления.

Сейчас Дубинский живет, по российским меркам, довольно роскошно - есть дом в тихом селе, где живет с семьей и катается на дорогом мотовездеходе.