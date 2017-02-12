Причиной эвакуации аэропорта в Гамбурге стал перечный газ

Газ распространился в здании аэропорта с помощью вентиляционной системы. На место прибыли спасатели. Десятки человек пожаловались на раздражение глаз, тошноту и кашель, сообщает DW.

68 человек обследовали. Девять из них доставили в больницу. Сотням пассажиров пришлось провести несколько часов на свежем воздухе, пока работу аэропорта не восстановили. Транспортное сообщение с аэропортом тоже временно заблокировали.

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Из-за прекращения работы аэропорта возникли задержки с 13-ю рейсами, в частности с рейсом президента Уругвая Табаре Рамона Васкеса Росаса. Ему пришлось ждать в салоне самолета на возобновление работы аэропорта.