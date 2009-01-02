Английский город Лэнгли накрыло фосфорное облако

Пожар на одном из химических предприятий в английском городе Лэнгли привел к образованию большого белого фосфорного облака, говорится в сообщении полиции округа Уэст-Мидландс.

Правоохранительные органы и врачи просят жителей района держать закрытыми окна и двери и по возможности в ближайшие часы не покидать свои дома, сообщает РИА новости.