Английский город Лэнгли накрыло фосфорное облако
20:09, 02 января 2009Мир
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Горит химическое предприятие
Пожар на одном из химических предприятий в английском городе Лэнгли привел к образованию большого белого фосфорного облака, говорится в сообщении полиции округа Уэст-Мидландс.
Правоохранительные органы и врачи просят жителей района держать закрытыми окна и двери и по возможности в ближайшие часы не покидать свои дома, сообщает РИА новости.
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