Путин обиделся на западные СМИ и обвинил их в "переписывании границ" целых государств

09:43, 09 февраля 2017
Мир
5176

Путин обвинил европейские СМИ в манипуляции общественным мнением.

REUTERS

Президент России Владимир Путин поздравил газету La Stampa, одну из старейших периодических изданий Италии и всей Европы, со 150-летием, сообщает пресс-служба Кремля.

Читайте такжеГрузия задумалась о перезагрузке отношений с Россией - Stratfor

По его мнению, ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего, где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств.

При этом он отметил, что «La Stampa — пример традиционных ценностей в журналистике". 

Напомним, ранее ведущий Fox News заявил, что «Путин убийца», на что Трамп ответил: «Есть много убийц. У нас есть много убийц. Что вы думаете, наша страна настолько невинная?». Позже ведущий заявил, что может извинится, но попросил подождать Кремль до 2023 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Путин#СМИ#убийца