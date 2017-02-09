Путин обиделся на западные СМИ и обвинил их в "переписывании границ" целых государств

Президент России Владимир Путин поздравил газету La Stampa, одну из старейших периодических изданий Италии и всей Европы, со 150-летием, сообщает пресс-служба Кремля.

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По его мнению, ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего, где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств.

При этом он отметил, что «La Stampa — пример традиционных ценностей в журналистике".

Напомним, ранее ведущий Fox News заявил, что «Путин убийца», на что Трамп ответил: «Есть много убийц. У нас есть много убийц. Что вы думаете, наша страна настолько невинная?». Позже ведущий заявил, что может извинится, но попросил подождать Кремль до 2023 года.