Трамп отказался от нового президентского самолета, узнав его стоимость

Об этом сообщает Русская служба BBC.

"Boeing строит совершенно новый 747 Air Force One для будущих президентов, но затраты на него вышли из-под контроля, составив более четырех миллиардов долларов", - написал Трамп в своем "Твиттере".

Компания Boeing получила контракт на разработку самолетов нового поколения для президента США на базе коммерческого лайнера Boeing 747-8 в январе 2016 года.

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Пока что выполнение заказа находится на самой ранней стадии. Ожидается, что новые президентские самолеты поступят в эксплуатацию примерно в 2024 году. Трамп сможет воспользоваться ими только в случае переизбрания на второй президентский срок.

На данный момент корпорации было перечислено порядка 170 млн долларов на разработку нового самолета.

"Президентский самолет - это один из самых заметных символов США, а также офиса президента. Boeing 747-8 - единственный из всех производимых в стране, который полностью подходит для этого, отвечает всем требованиям, выполнение которых необходимо для обеспечения работы главы государства", - говорила в начале года министр ВВС Дебора Ли Джеймс.

Производство используемых сейчас президентских самолетов заказал еще 1985 году президент США Рональд Рейган. Первый самолет был поставлен только в 1990 году, когда президентом был Джордж Буш.