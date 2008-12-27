Израиль: мы не воюем с гражданским населением

Израиль при проведении военной операции в секторе Газа примет необходимые меры для предотвращения гуманитарного кризиса и минимизации ущерба гражданскому населению палестинского анклава, пообещал в субботу премьер-министр Эхуд ОЛЬМЕРТ, передает РИА «Новости».

"Параллельно Израиль сделает все возможное, чтобы не произошел гуманитарный кризис в секторе Газа. Мы не воюем с гражданским населением, наша разведка дает нам возможность атаковать только военные цели, таким образом, мы будем действовать и дальше, чтобы не страдали мирные граждане", - сказал глава правительства на специальной пресс-конференции.

Полтора миллиона жителей палестинского анклава почти полностью зависят от поставок товаров первой необходимости из Израиля.

Военно-воздушные силы Израиля в субботу одновременно атаковали десятки штабов, тренировочных центров и складов оружия, которые используют радикальные группировки и исламистская полиция сектора Газа. По последним данным, число погибших достигло 205, раненых - превысило 350 человек.

Целью операции, получившей название "Литой свинец", Израиль называет прекращение ракетных обстрелов с палестинской стороны и предупреждает, что военные действия будут продолжены и при необходимости расширены.