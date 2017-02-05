РФ установила пограничную зону, чтобы показать Лукашенко менее дружелюбным – белорусский оппозиционер

Об этом он рассказал в интервью ТСН.uа.

Так, одной из версий создания "пригранички" считают ответ России на решение Беларуси дать 5-дневный безвиз гражданам 80 стран. Следовательно, они могли бы с легкостью заезжать в Россию.

"Ну вот во Владивосток иностранцы могут на 8 суток без виз заехать, в чем проблема? Но они [российские власти] используют этот фактор для того, чтобы показать: опасность, запад запускает, Обама приедет, надо срочно ставить границу. Это делают для того, чтобы показать Лукашенко менее дружелюбным к России. В определенной мере даже опасным, чтобы уменьшить его влияние на российскую общественность и развязать себе руки", — сказал Статкевич.

По его словам, сейчас ситуация изменилась и России нужен больший контроль над Беларусью.

Читайте также"Давайте вы будете частью нашего государства": Жириновский предложил Лукашенко присоединить Беларусь к РФ

"Ну могли бы пойти навстречу союзнику. Но союзник должен стать в шеренгу. Сейчас Россия начинает войну по сути холодную войну с Западом, люди говорят, что и с Украиной, и ей нужна поддержка Беларуси. Лукашенко отказался ставить авиационную базу. Безусловно, Россия очень хотела поставить базу наземных войск", — пояснил оппозиционер.

"Белорусская экономика — филиал российской. Лукашенко такое построил. По сути они на ручном управлении. Такая экономика, она не создает прибыли, она создает только убытки. Разницу кое-кто должен платить. Платит Россия, и в этом есть полная зависимость от России. Изменить кое-что в этом Лукашенко не хочет, и он на очередной пресс-конференции об этом заявил, потому что большой экономический колхоз помогает осуществлять весьма эффективный политический контроль, наработанный на месте — ты не лоялен, тебя выгоняют с работы, ты теряешь средства для существования. И превращаешься в маргинала или должен покидать страну. Весьма эффективно. Но сейчас ситуация изменилась. Россия беднеет и радикализируется. Она ведет войну. Она может давать меньше денег", — добавил Статкевич.

О решение России установить пограничную зону на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей с Беларусью стало известно 1 февраля.

3 февраля Лукашенко заявил, что введение пограничных зон между Россией и Беларусью без предварительных переговоров может привести к серьезному конфликту.