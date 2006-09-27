Ту-154, столкнувшийся с американским самолетом, принадлежал Президенту

Самолет Ту-154, 26 сентября столкнувшийся в бишкекском аэропорту с только что приземлившимся топливозаправщиком американской военной базы КС-135, принадлежал Президенту Киргизии.

Как сообщает Корреспондент.net, в результате происшествия топливозаправщик загорелся, президентский лайнер получил некоторые повреждения.

Как рассказал министр транспорта и связи Кыргызстана Нурлан СУЛАЙМАНОВ, поврежденный в бишкекском аэропорту "Манас" самолет Ту-154 являлся президентским бортом. Он выполнял официальные рейсы Президента и был последним в республике работоспособным Ту-154.

Столкновение произошло во время взлета Ту-154. Он задел крылом совершивший посадку топливозаправщик американской военной базы, расположенной в аэропорту. В результате, у пассажирского лайнера было серьезно повреждено крыло, однако пилот сумел совершить в воздухе разворот и посадить самолет.

Американский самолет из-за столкновения загорелся, однако был быстро потушен. Никто не пострадал. Международный аэропорт «Манас» в Бишкеке утром в среду, 27 сентября, возобновил работу в обычном режиме.

Американская военная база была размещена в Манасе в 2001 году. Сейчас в рамках антитеррористической операции "Несокрушимая свобода" на ней находятся около тысячи американских военнослужащих, а также военная техника и самолеты.