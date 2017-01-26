Польша и Литва не будут принимать у себя новые секретные тюрьмы ЦРУ США

Об этом заявили премьер-министр Польши Беата Шидло и глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Линкявичюс заявил журналистам, что его страна готова к тесной кооперации с США, однако Литва не допустит размещения у себя секретных тюрем ЦРУ. Он отметил, что «согласно международному праву и нормам морали пытки людей недопустимы».

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«Я не верю, что какое-либо цивилизованное государство может прибегнуть к подобным методам. Это не только моя личная позиция, это позиция моего государства», — подчеркнул он.

Глава польского правительства заявила, что американская администрация не делала Варшаве предложений о размещении тюрем. Также Шидло подчеркнула, что не примет подобного предложения, если оно поступит.

Ранее СМИ сообщили о планах администрации Дональда Трампа восстановить программу создания секретных тюрем ЦРУ накануне, 25 января. Об этом написала газета Washington Post со ссылкой на проект президентского распоряжения. В документе необходимость воссоздания «мест содержания под стражей» обосновывалась ведущейся США борьбой с исламистами и глобальным терроризмом. Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер позднее опроверг подлинность этого документа.