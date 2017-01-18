ЦРУ рассекретило более 10 тысяч документов об Украине - СМИ

Центральное разведывательное управление США открыло доступ к части своего архива. В частности там есть документы об Украине. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Читайте такжеДиректор ЦРУ призвал Трампа следить за высказываниями и быть осторожным с Россией

Как пишет издание ain.ua по запросу "Украина" поиск на сайте выдает более чем в 11 000 рассекреченных документов.

В общем рассекреченные примерно 930 тысяч документов более чем на 12 млн страниц – это наработки ЦРУ с момента основания и до середины 1990-х годов.

Все документы разделены на коллекции по темам: холодная война, Вьетнам, берлинский туннель, корейская война, самолет-разведчик U-2 и т.п.

Как сообщал УНИАН ранее, Центральное разведывательное управление США выложило в онлайн 775 тысяч документов на 13 млн страниц рассекреченных президентским указом Билла Клинтона от 1995 года.

В архиве содержится информация о деятельности ЦРУ во время холодной войны, вьетнамского и корейского конфликтов. Также в базе можно найти данные о проектах агентства по исследованию НЛО и телепатических возможностей человека.