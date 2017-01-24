Дипломаты ЕС предупреждают о путинской пропаганде - Der Spiegel

Об этом пишет Маркус Бекер в статье "Дипломаты ЕС предупреждают о путинской пропаганде", опубликованной на сайте издания Der Spiegel.

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Россия оказала влияние на президентские выборы в США – к такому единогласному выводу пришла американская разведка. С тех пор ЕС опасается, что Кремль может предпринять такую же попытку в Европе. Весной выборы пройдут в Нидерландах и Франции, осенью – в Германии. И на всех выборах у правых популистских сил будут более сильные позиции.

Команда "East StratCom" внешнеполитической службы ЕС (EEAS) предупреждает о влиянии Москвы. Весьма вероятно, что Россия попытается повлиять на выборы в Европе так же, как в США, сказал чиновник EEAS, знакомый с выводами "East StratCom".

Целевая группа приступила к работе в сентябре 2015 года, ее учредили по указу лидеров ЕС. В штате команды всего одиннадцать человек, и у нее нет собственного бюджета. Тем не менее, по ее собственным данным, группа зарегистрировала около 2500 примеров дезинформации. "Проходят невероятно масштабные, по крайней мере, частично организованные дезинформационные кампании против ЕС, его политики и его принципов", - считает чиновник EEAS. Излюбленная цель – Ангела Меркель. Канцлер подверглась настоящим "бомбардировкам", например, из-за своей политики в отношении беженцев или ее приверженности санкциям в отношении России.

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Пропаганда для России – "часть государственной политики" и "военный инструмент", - говорят чиновники EEAS. Это публично подтвердили и высокопоставленные российские военные. Кремль напрямую управляет СМИ и "ежедневно указывает им, что можно писать, а что нет". Хорошее поведение вознаграждается. Журналистов награждали за сообщения о том, что в Украине нет российских войск, или что Россия в одиночку борется с "Исламским государством" в Сирии и, при этом, не совершает никаких военных преступлений.

Теории заговоров и расистские снеговики

В других случаях, русские пытались переписать историю Второй мировой войны, и распространяли теории заговора, в том числе и о сбитом самолете MH17, а иногда и просто "смехотворную ложь", например, о том, что в ЕС запрещены снеговики, потому что они расистские.

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Цель всегда одна и та же: посеять путаницу и расколоть общественность. Так, российские СМИ "весьма предвзято и обманчиво" сообщали о "брексите", президентских выборах в Австрии и выборах в США, сказал чиновник EEAS. Перед референдумом в Нидерландах по Соглашению об ассоциации с Украиной в сети появилось фальшивое видео, с угрозами осуществить теракты, если голландцы проголосуют за ассоциацию. Как известно, все было по-другому: они отвергли договор.

По мнению экспертов, все это показывает, что в вопросе российской пропаганды "речь все чаще идет о внутренней угрозе, которую следует рассматривать как таковую".

Некоторые государства-члены начали более серьезно относиться к этой проблеме. Так, Чехия создала подразделение по борьбе с пропагандой в министерстве внутренних дел, подобные сигналы есть и в Германии. Несколько дней назад, издание "Der Spiegel" опубликовало данные немецкой разведки, согласно которым, Россия в течение многих лет пытается посеять раздор на Западе.

"У каждого есть право на антиевропейскую позицию"

Пропаганда в российских СМИ не является нишевым явлением, она присутствует во всех основных программах, которые выходят в прайм-тайм, говорят в East StratCom. Важную роль играют также международные СМИ "Sputnik News" и "Russia Today". Другие СМИ и веб-сайты копируют дезинформацию этих известных каналов и распространяют ее. Даже НПО, мозговые центры и так называемые "фабрики троллей", которые переполняют комментариями социальные медиа и новостные сайты, служат инструментом для распространения дезинформации.

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На своем сайте целевая группа "East StratCom" размещает отчеты о фальшивых новостях, но в ее обязанности также входит координация программ различных институтов ЕС, которые, среди прочего, должны укрепить независимые СМИ в Восточной Европе. Критики жалуются, что в таком случае соответствующие средства массовой информации больше не будут полностью независимыми - и ЕС непосредственно вмешивается в медиа-рынок Восточной Европы и России.

Это оспаривает и сама целевая группа "East StratCom". Они концентрируются исключительно на опровержении сообщений, неправдивость которых действительно можно доказать. Они не пытаются указывать людям, что они должны думать."У каждого есть право на антиевропейскую позицию".