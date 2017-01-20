После инаугурации Трампа Обама с женой полетели в Калифорнию
23:43, 20 января 2017Мир
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Бывший президент США Барак Обама вместе с супругой Мишель после инаугурации Дональда Трампа улетел из Вашингтона в Калифорнию.
REUTERS
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на ABCnews.
После инаугурации Дональда Трампа семья Обамы вышла из здания Капитолия и отправилась на авиабазу Эндрюс, где 44-й президент США выступил с прощальной речью перед друзьями, помощниками и членами прежней администрации Белого дома.
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Затем Барак Обама вместе с женой сел в вертолет и улетел в Палм-Спрингс, Калифорния.
Вместо громкой речи для жителей США, Обама просто поблагодарил американский народ. Также он признался, что испытывает ностальгию.
Как сообщал УНИАН, 20 января Дональд Трамп принял присягу и официально стал 45-м президентом Соединенных Штатов Америки.
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