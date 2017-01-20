The Washington Post: Россия сходит с ума по Трампу, Москва наслаждается уходом Обамы

Об этом пишет Дэвид Филипов в статье "Россия сходит с ума по Трампу, Москва наслаждается уходом Обамы", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Россия сходит с ума по Трампу, и не только потому, что президент Владимир Путин и его правительство представляли президентство Барака Обамы как долгое, катастрофическое упражнение в русофобии. Это сообщение государственное телевидение продвигало в течение нескольких месяцев.

В появлении Трампа было что-то, что затронуло русскую душу. Все происходит так, словно в пятницу в должность вступает 45-й президент России.

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Компании переименовали свою продукцию в честь мирового лидера, ранее известного как Дональд. Ток-шоу в течение многих часов выражали надежду на то, что Трамп поднимет американо-российские отношения с самого низкого уровня после окончания холодной войны (а в некоторых случаях звучали гадкие, явно расистские слова прощания в адрес президента Обамы). И российский интернет изо всех сил старается показать и объяснить местное помешательство.

"Трампомания" завладела страной: СМИ, политики и политологи, астрологи и домохозяйки, никто не может успокоиться и заниматься своими делами", - написал Геннадий Гудков, полковник запаса ФСБ, в посте на своей странице в Facebook. "В РОССИЙСКИХ новостях главный герой – Его Величество Трамп".

Гудков, который провел последние годы, критикуя захват власти Путиным, утверждает, что причина популярности Трампа в том, "насколько интересными могут быть честные и конкурентные выборы и их непредсказуемость".

Но у Виктории Чекрыжовой, директора по развитию "Tula Food Products", есть более простое объяснение тому, почему ее компания решила выпустить ограниченное количество коробок с кубиками сахара, похожими на Трампа.

"С помощью этого продукта, мы хотим показать, что надеемся на то, что наши отношения с Соединенными Штатами улучшатся с приходом нового президента. Мы хотим сказать, что надеемся, наши отношения станут слаще", - сказала она по телефону из Тулы, город в 100 милях к югу от Москвы.

К этому присоединились и другие российские компании. Газета "Московский комсомолец" сообщила, что обнаружила "несколько сотен" компаний, которые используют игру слов с именем Трампа.

Оружейный завод в Златоусте отчеканил памятную монету с надписью "In Trump We Trust" ("Мы верим в Трампа"), сообщает информационное агентство ТАСС.

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В Москве магазин списанного армейского снаряжения, через дорогу от посольства США, вывесил рекламу в окне, предлагая 10-процентную скидку на все товары – для сотрудников посольства и американских граждан.

"Это все выглядит очень эмоционально, как детский порыв радости", - прокомментировал Михаил Фишман, главный редактор газеты The Moscow Times.

Конечно, ликование проходит на фоне громких обвинений России в кибератаках, впервые высказанных администрацией Обамы и американской разведкой (и недавно признанные Трампом), а также неподтвержденных отчетов – которые Трамп категорически отрицает – о том, что избранный президент был скомпрометирован российской разведкой. На этой неделе Путин назвал обвинения попыткой Обамы саботировать легитимность его преемника.

Были и те, кто воспринял такую логику слишком буквально. Сергей Марков, прокремлевский политолог, предсказал "трампокалипсис", если Россия не поддержит избранного президента в борьбе против сил в США, которые планируют свергнуть его.

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"Россия должна поддержать Трампа", - написал Марков на своей странице в Facebook. "Мы должны помочь ему публично, своей кампанией "трампомании".

Основные российские новостные программы часами говорят о Трампе. Зрители государственного канала "Россия-1" четыре часа слушали рассказы об американской политике, полные сарказма в адрес Обамы, пренебрежения из-за обвинений в сторону России и осторожного оптимизма в отношении Трампа.

Дмитрий Киселев, которого часто называют главным пропагандистом Кремля, посвятил большую часть своего воскресного телешоу осуждению Обамы. Он назвал его одним из худших лидеров в мировой истории, не забыв также о нескольких расистских высказываниях. Обама стоял за посягательством НАТО на Россию, Обама организовал "перевороты" в Украине и Сирии, и Обама обвинил во всем этом Путина, которому пришлось наводить порядок.

Теперь, сказал Киселёв, эта "технология лжи" используется против Трампа. Он сослался на непроверенное досье, которым Кремль якобы может шантажировать Трампа, и которое, предположительно было составлено бывшим агентом МИ-6.

"Это заговор Англии против избранного президента США", - сказал Киселёв. "И именно это и есть вмешательство в американскую политику!"