Санкции против РФ должны оставаться в силе - номинант Трампа на пост посла США в ООН

Номинант избранного президента США Дональда Трампа на пост посла США при ООН, бывший губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли заявляет, что введенные санкции против РФ из-за незаконной аннексии Крыма и вторжения на Донбасс должны оставаться в силе до того времени, пока Россия не изменит свое поведение.

Об этом Хейли сказала во время слушаний в комитете Сената США по иностранным делам по утверждению ее кандидатуры на пост посла США при ООН.

«Я думаю, что Россия должна показать позитивные действия перед тем, как мы отменим любые санкции в отношении России», – заявила Хейли.

При этом сенатор Бен Кардин спросил ее, поддерживает ли она введение дополнительных санкций, если Россия не изменит своего поведения.

«То, что я считаю важным – что мы встретимся вместе с советом национальной безопасности и избранным президентом, и мы примем план относительно России», – отметила Хейли.

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В этой связи она отметила, что этот план будет содержать понимание «что мы ожидаем от них (от россиян – УНИАН), что мы будем делать по мере дальнейшего продвижения, какие нарушения привели бы к дополнительным санкциям».

Она сказала, что «когда мы говорим об этом, мы должны делать это, и в дальнейшем реализовать это».

Вместе с тем она отметила, что действующие санкции должны оставаться в силе. «И я не думаю, что они должны быть отменены, если мы не увидим решительные изменения со стороны российского правительства», – отметила Хейли.

Также она согласилась, что Россия совершила военные преступления, когда осуществляла воздушные удары по гражданским гражданам и госпиталях в сирийском Алеппо.

Ранее, номинант избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на пост посла США при Организации Объединенных Наций, бывший губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли заявила, что США не могут доверять России и не могут согласиться с аннексией Крыма.