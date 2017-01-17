Президентом Европарламента стал представитель европейских народников Таяни

Об этом по итогам четвертого тура выборов сообщил президент ЕП Мартин Шульц, передает собственный корреспондент УНИАН.

По его словам, в голосовании приняли 713 депутатов. 80 бюллетеней признали недействительными.

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За Таяни проголосовал 351 депутат, за кандидата от социалистов Джанни Питтеллу - 202.

"Господин Антонио Таяни сейчас является президентом Европейского парламента", - провозгласил Шульц.

Новоизбранный президент сразу занял кресло в президиуме и поблагодарил всех депутатов, заверив, что будет президентом для каждого из них.

Президент Европейского парламента избирается на два с половиной года – половину срока работы парламента. Действующий парламент был избран 22-25 мая 2014 года и насчитывает 751 депутата от 28 стран-членов ЕС.