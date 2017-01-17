Президентом Европарламента стал представитель европейских народников Таяни
Президентом Европейского парламента избран представитель группы Европейской народной партии, итальянец Антонио Таяни.
Об этом по итогам четвертого тура выборов сообщил президент ЕП Мартин Шульц, передает собственный корреспондент УНИАН.
По его словам, в голосовании приняли 713 депутатов. 80 бюллетеней признали недействительными.
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За Таяни проголосовал 351 депутат, за кандидата от социалистов Джанни Питтеллу - 202.
"Господин Антонио Таяни сейчас является президентом Европейского парламента", - провозгласил Шульц.
Новоизбранный президент сразу занял кресло в президиуме и поблагодарил всех депутатов, заверив, что будет президентом для каждого из них.
Президент Европейского парламента избирается на два с половиной года – половину срока работы парламента. Действующий парламент был избран 22-25 мая 2014 года и насчитывает 751 депутата от 28 стран-членов ЕС.