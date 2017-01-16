Названа предварительная версия крушения турецкого Boeing 747 под Бишкеком
Турецкий грузовой Boeing 747, потерпевший в понедельник катастрофу близ аэропорта Бишкека, при заходе на посадку проскочил взлетно-посадочную полосу и пытался зайти на второй круг.
Об этом заявил заместитель руководителя агентства гражданской авиации Киргизии Бакыт Джунушалиев, побывавший на месте крушения, сообщается на официальном сайте Министерства транспорта и дорог Киргизии.
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"Boeing заходил на посадку по курсу 255, то есть с востока на запад. По какой причине он проскочил полосу, будет установлено только после расследования. Можно лишь предположить, что пилот уходил на второй круг", - сказал Джунушалиев.
Он также добавил, что полет самолета выполнялся по схеме 4+1: четыре члена экипажа и один сопровождающий.
"Мы пока не знаем, был ли сопровождающий на борту", - добавил он.
Как сообщал УНИАН, 32 человека погибли в результате падения грузового Boeing 747 авиакомпании Turkish Airlines на поселок в нескольких километрах от аэропорта в Бишкеке.