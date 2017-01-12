Трамп против CNN: телеканал призвал команду избранного президента объяснить обвинения в "фейках"

Официальное заявление канала последовало за отказом избранного президента США отвечать на вопросы журналиста CNN во время первой пресс-конференции.

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«Решение телеканала CNN опубликовать тщательно отобранный отчет о деятельности нашего правительства сильно отличается от публикации Вuzzfeed бездоказательных записок», - говорится в комментарии.

В телекомпании отмечают, что команда Трампа знает об этом и использует публикацию из Вuzzfeed, чтобы отвлечь внимание от репортажа CNN.

«Мы полностью уверены в нашем репортаже… Это информационные материалы, подготовленные для Барака Обамы и Дональда Трампа на прошлой неделе. Мы дали понять, что мы не публикуем никаких подробностей из 35-страничного документа, потому что мы не получили подтверждений данных в нем. Учитывая, что члены переходной команды Трампа так громко критикуют наш репортаж, мы призываем их пояснить, что, по их мнению, было неточным», - подчеркивается в заявлении.

Ранее сообщалось, что секретная часть доклада, представленного американской разведкой на прошлой неделе Бараку Обаме и Дональду Трампу, включала информацию о том, что российские спецслужбы заявляют, что обладают информацией, компрометирующей избранного президента США. В докладе также говорится, что предвыборный штаб Трампа контактировал с российскими спецслужбами.

После этого, на пресс-конференции 11 января, Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос журналиста CNN с фразой «Я не дам задать вопрос. Вы – фейковые новости». Репортеру Вuzzfeed также ответили отказом.

Трамп до этого уже критиковал CNN и NBC за освещение истории с высылкой российских дипломатов из США. Тогда он заявил в своем Twitter, что «россияне играют с CNN и NBC, как с дурачками, смешно смотреть, а они даже не догадываются».