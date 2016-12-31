В Японии уже встретили 2017 год

18:12, 31 декабря 2016
Мир
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Япония встретила Новый год, календари там уже показывают 2017.

Новый год в Японии / REUTERS

На центральной площади города собралось множество людей. Для них устроили фейерверк. Люди также запустили в небо множество белых воздушных шаров. Многие японцы выбрали праздничные костюмы или атрибуты со свойственной им оригинальностью.

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Новый год в Японии / REUTERS

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