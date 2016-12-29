В Москве допросили подругу убийцы посла РФ в Турции – СМИ

Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на газету Hurriyet.

По данным издания, некоторое время женщина жила в Анкаре, где у нее были близкие отношения с Алтынташем. Она уехала из Турции до покушения на Карлова.

Газета отмечает, что российские следственные органы нашли женщину и вызвали на допрос, на котором она подтвердила, что некоторое время общалась с Алтынташем.

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Как сообщал УНИАН, посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря в Центре современного искусства в Анкаре. Ему в спину выпустил 9 пуль бывший сотрудник турецкой полиции Мевлют Алтынташ, который был уволен из правоохранительных органов после попытки государственного переворота в июле 2016 года.

После убийства он восклицал: "Аллаху Акбар! Мы умираем в Алеппо, ты умрешь!" Алтынташ был убит на месте сотрудниками полиции.