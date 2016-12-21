Теракт в Берлине: СМИ сообщили о новом подозреваемом – 23-летнем беженце из Туниса

13:29, 21 декабря 2016
Мир
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В Германии полиция ищет нового подозреваемого по делу теракта на площади Брайтшайдплац после того, как нашла на месте преступления документы 23-летнего гражданина Туниса.

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СМИ сообщили о нового подозреваемого - гражданина Туниса / bild.de

Об этом сообщает издание Berliner Morgenpost.

Отмечается, что 23-летний тунисец в прошлом году просил убежища в Германии.

Официального подтверждения пока нет – берлинская полиция отказалась прокомментировать информацию.

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Как сообщал УНИАН, вечером 19 декабря неизвестный на грузовике протаранил толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. Люди собрались возле мемориальной церкви рядом с торговой улицей Курфюрстендамм.

Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство". По последним данным, погибли 12 человек, еще 48 пострадали.

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Теги: #полиция#теракт#Берлин