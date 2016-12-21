Теракт в Берлине: СМИ сообщили о новом подозреваемом – 23-летнем беженце из Туниса
13:29, 21 декабря 2016Мир
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В Германии полиция ищет нового подозреваемого по делу теракта на площади Брайтшайдплац после того, как нашла на месте преступления документы 23-летнего гражданина Туниса.
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СМИ сообщили о новом подозреваемом - гражданине Туниса / bild.de
Об этом сообщает издание Berliner Morgenpost.
Отмечается, что 23-летний тунисец в прошлом году просил убежища в Германии.
Официального подтверждения пока нет – берлинская полиция отказалась прокомментировать информацию.
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Как сообщал УНИАН, вечером 19 декабря неизвестный на грузовике протаранил толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. Люди собрались возле мемориальной церкви рядом с торговой улицей Курфюрстендамм.
Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство". По последним данным, погибли 12 человек, еще 48 пострадали.
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