Теракт в Берлине: СМИ сообщили о новом подозреваемом – 23-летнем беженце из Туниса

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Об этом сообщает издание Berliner Morgenpost.

Отмечается, что 23-летний тунисец в прошлом году просил убежища в Германии.

Официального подтверждения пока нет – берлинская полиция отказалась прокомментировать информацию.

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Как сообщал УНИАН, вечером 19 декабря неизвестный на грузовике протаранил толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. Люди собрались возле мемориальной церкви рядом с торговой улицей Курфюрстендамм.

Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство". По последним данным, погибли 12 человек, еще 48 пострадали.