В Иордании в стычке с исламистами погибли четверо полицейских
03:18, 21 декабря 2016Мир
677
Четверо иорданских полицейских погибли во время столкновения с исламистскими боевиками в ходе рейда в селе возле города Карак.
Иллюстрация / REUTERS
Рейд состоялся 20 декабря, через два дня после нападения исламистов на полицейских и туристов возле Карака, в результате чего погибли 10 человек, среди которых туристка из Канады, пишет Радио Свобода.
Читайте такжеДевять человек погибли в Иордании в результате нападения неизвестных боевиков
По сообщению полиции, 18 декабря были убиты также четверо «террористов».
Полиция Иордании сообщает, что столкновения 20 декабря состоялись возле дома подозреваемого в связях с одним из погибших нападавших.
Представители сил безопасности Иордании сообщили Reuters, что нападавшие были иорданскими гражданами.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter