В Иордании в стычке с исламистами погибли четверо полицейских

Рейд состоялся 20 декабря, через два дня после нападения исламистов на полицейских и туристов возле Карака, в результате чего погибли 10 человек, среди которых туристка из Канады, пишет Радио Свобода.

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По сообщению полиции, 18 декабря были убиты также четверо «террористов».

Полиция Иордании сообщает, что столкновения 20 декабря состоялись возле дома подозреваемого в связях с одним из погибших нападавших.

Представители сил безопасности Иордании сообщили Reuters, что нападавшие были иорданскими гражданами.