Премьер Баварии призвал изменить миграционную политику после нападения в Берлине

Премьер-министром федеральной земли Бавария Хорст Зеехофер призвал изменить миграционную политику после нападения в Берлине, пишет Welt.

"Наш долг перед жертвами, перед пострадавшими, перед всем населением просмотреть всю миграционную политику и политику безопасности", - сказал он.

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Отмечается, что Зеехофер, который является главой Христианского социального союза, входящего в правящую коалицию с партией канцлера Германии Ангелы Меркель, анонсировал заседание правительства Баварии, на котором и будут выдвинуты предложения федеральному правительству страны.

Напомним, в центре Берлина грузовик въехал в толпу людей рядом с рождественским ярмаркой, который находится возле церкви Гедехнискирхе. Сообщалось, что в результате инцидента погибли 12 человек, около 50 человек пострадали.

При этом полиция Берлина задержала человека, который не имеет отношения к теракту 19 ноября на рождественской ярмарке.

"У нас не тот человек", – заявили в берлинской полиции. По словам правоохранителей, виновник все еще вооружен и может совершить новые нападения.