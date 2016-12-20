По флакону в одни руки: в Беларуси ограничили продажу настоек боярышника после массовых смертей в РФ

Об этом сообщает местное издание tut.by.

"Ограничения коснулись настойки пустырника, календулы, валерианы и муравьиного спирта. В ночное время аптекам рекомендуют предлагать аналоги настоек в виде таблеток, капсул, мазей и гелей, которые не содержат спирт", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что в Беларуси уже обсуждался вопрос ограничения продажи настойки боярышника. Правда, речь шла о реализации настойки по рецепту. Врачи назначают ее в качестве дешевого средства для комплексного лечения разного рода сердечных заболеваний. Но на практике основными потребителями препарата являются люди, страдающие алкоголизмом.

Раньше настойку продавали по два флакона в одни руки.

Как известно, в России количество умерших от употребления внутрь концентрата для ванн "Боярышник" увеличилось до 54 человек, еще 13 находится в критическом состоянии.

20 декабря объявлен в Иркутской области днем траура по погибшим в результате массового отравления суррогатной спиртосодержащей продукцией.