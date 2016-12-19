Президент Польши встретился с лидерами оппозиции – СМИ

Об этом сообщает Польское радио.

Президент Польши пригласил на переговоры в Президентский дворец лидеров оппозиции: Ришарда Петру из партии «Современная», Владислава Косиняка-Камыша с Польской крестьянской партии, Павела Кукиза с «Кукиз’15» и Гжегожа Схетыну из «Гражданской платформы».

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По словам руководителя пресс-службы канцелярии президента Польши Марек Магеровского, обсуждались вопросы о регулировании работы СМИ в Сейме и «спорный, по мнению некоторых наблюдателей, голосование в Колонном зале».

«Переговоры в целом должны успокоить настроения, чтобы вернуться к нормальному, цивилизованному политическому диалогу», – сказал руководитель канцелярии президента Польши.

По словам Маґеровского, президент поручил провести юридический анализ части заседания Сейма 16 декабря.

Ожидается, что в понедельник президент Польши Анджей Дуда встретится с лидером партии «Право и справедливость» Ярославом Качиньским и спикером Сейма Мареком Кухцинським.

Как сообщал УНИАН, в Польше продолжаются акции протеста. На улицы вышли люди, возмущенные недемократическими, по их мнению, действиями властей, в частности, ограничением доступа журналистов к слушаниям в Сейме.